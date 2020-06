Mehmet Scholl giftet gegen Bayern-Star Thiago: "Werde nicht heulen, wenn er geht"

Das Transfer-Karussell beim FC Bayern München dreht sich offenbar schon vor dem letzten Spieltag: Mittelfeld-Star Thiago könnte den deutschen Meister bereits in diesem Sommer verlassen. Das berichtet die Sport Bild. So soll sich der Spanier im letzten Moment gegen eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Kontraktes entschieden haben. Demnach soll Thiago das Gefühl haben, nun letztmals in seiner Karriere zu einem internationalen Topklub - oder zurück in seine Heimat - wechseln zu können. Laut Mehmet Scholl, der in Zukunft als Experte bei Bild Live arbeiten wird, wäre ein Thiago-Abgang für den FCB zu verschmerzen: "Was heißt Verlust? Ich bin ja erschrocken, wie lange Thiago schon bei Bayern spielt", stichelte der ehemalige Bayern-Spieler via Bild.