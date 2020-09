Hoeneß über Poker um Thiago: "Die versuchen, uns zu erpressen" - Verbleib beim FC Bayern möglich

Uli Hoeneß hat einen Einblick in den Transfer-Poker um Thiago gegeben und Vorwürfe gegen die an dem Mittelfeldspieler interessierten Klubs erhoben. "Thiago hatte von uns ein Super-Angebot für vier Jahre und hatte das zugesagt. Ein paar Tage später hat er dann gesagt, dass er nochmal eine große Herausforderung sucht - was völlig okay ist", schilderte der Ehrenpräsident des FC Bayern im "Doppelpass" von Sport1 die Ausgangslage für die Entwicklungen der vergangenen Wochen: "Er hatte sich offensichtlich mit Liverpool oder Manchester United oder vielleicht auch mit beiden geeinigt." Was Hoeneß auf die Palme bringt, ist jedoch nicht dieser Fakt, sondern das anschließende Verhalten der beiden Vereine aus der Premier League.