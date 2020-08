Thiago-Wechsel nach England? Bayern-Trainer Hansi Flick hätte "absolutes Verständnis"

Der FC Bayern München steht vor entscheidenden Wochen: Sollte sich der Rekordmeister im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) durchsetzen, steht für die Mannschaft um Double-Trainer Hansi Flick vom 12. bis 23 das Finalturnier der Königsklasse in Lissabon an. Dort können sich die Bayern mit einem Finalsieg zum ersten Mal seit 2013 wieder die drei wichtigsten Klub-Titel (Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League), das Triple, sichern: "Nach dem Double sind alle richtig heiß und motiviert darauf, in den nächsten Wochen nochmal alles reinzuhauen, was in ihnen steckt", sagte Bayern-Trainer Flick nun im Interview mit Sport1. Beherrschendes Medien-Thema in München ist aktuell allerdings eher die Vertragssituation einiger Spieler.

So laufen unter anderem die Verträge von Mittelfeld-Star Thiago und Abwehrchef David Alaba im kommenden Sommer aus. Während sich Alaba laut Kicker immer mehr damit anfreunden soll, seinen Kontrakt beim FC Bayern zu verlängern, sieht die Sachlage bei Thiago anders aus: Dass der Spanier seinen Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängern will, gilt schon seit einigen Wochen als sicher. Er soll auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein - wohl in der englischen Premier League. Flick kann das verstehen: "Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis", meinte der 55-Jährige.

Thiago: Liverpool will wohl 25 Millionen Euro für FC-Bayern-Star zahlen

Medienberichten zufolge soll der FC Liverpool bereit sein, rund 25 Millionen Euro für Thiago auf den Tisch zu legen. Der FC Bayern soll laut Sport Bild allerdings 30 Millionen Euro verlangen. Beim Team von Trainer Jürgen Klopp könnte Thiago die starke Zentrale der "Reds" weiter verstärken. Klopp äußerte sich bereits zu den Gerüchten um den ehemaligen Profi des FC Barcelona, wollte aber nicht zu sehr ins Detail gehen. "Thiago Alcantara ist ein toller Spieler, aber ein Spieler von Bayern München. Es gibt dazu nichts zu sagen – das habe ich jetzt mit viel zu vielen Worten getan", sagte LFC-Coach zuletzt Sky. Hansi Flick würde Thiago in jedem Fall vermissen: "Es wäre aber schade, weil Thiago unserem Spiel das gewisse Etwas gibt. Deswegen hätte ich ihn als Trainer gerne auch in den nächsten Jahren im Team, aber so ist das Leben. Es ginge weiter."

