Thielmann sorgt für späten Schalke-K.o.: Köln gewinnt Krisen-Duell und setzt sich ab

Doch auch ohne Huntelaar hatten die Schalker hatten das Kellerduell in der Veltins Arena dominiert und durch Suat Serdar (4.) und Mark Uth (18./27.) auch die ersten Chancen. Dennoch gelang den zuletzt offensiv extrem harmlosen Kölner, die es zunächst mit Kontern probiert hatten, der Führungstreffer: Bei einem Eckball verschätzte sich S04-Torwart Ralf Fährmann, der zwar an den Ball kam, diesen aber auf Drexler verlängerte. Dieser probierte es am langen Pfosten mit einem Gewaltschuss, der weit vorbei gegangen wäre, wenn Czichos nicht den Schädel reingehalten hätte. Sein Kopfball flog ins Tor, eine Rettungstat von Benjamin Stambouli kam zu spät (31.). Es war bereits der siebte Kölner Treffer nach einer Standardsituation - von insgesamt 14 Toren. Am Ende der Halbzeit hätte Köln Glück, weil S04 eine Doppelchance nicht nutzen konnte: Erst vertendelte Matthew Hoppe den Ball im gegnerischen Strafraum in aussichtsreicher Position, dann wehrte Köln-Keeper Timo Horn einen Weitschuss von Mark Uth ab.