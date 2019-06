French Open: Thiem stoppt Djokovic - Final-Neuauflage gegen Nadal perfekt

Er hat es tatsächlich geschafft: Dominic Thiem hat mit eintägiger Verspätung den Weltranglistenersten Novak Djokovic bei den French Open ausgeschaltet, nachdem das Halbfinale am Freitag bereits einmal wegen des Regens in Paris unterbrochen und nach einem weiteren Abbruch vertagt werden musste. Am Samstag machte der Österreicher den Finaleinzug nach insgesamt fünf Sätzen mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 perfekt.