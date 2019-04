Millionen-Wahnsinn: Thierry Henry kassierte Mega-Summe für drei Monate bei AS Monaco

Es war eines der größten Trainer-Missverständnisse in dieser Saison im europäischen Fußball: Im Oktober 2018 trat Thierry Henry, ehemaliger Weltklasse-Fußballer des FC Arsenal, die Nachfolge des entlassenen Trainers Leonardo Jardim bei der AS Monaco an. 20 Pflichtspiele (elf Niederlagen) später war der Franzose bei den Monegassen schon wieder Geschichte - und kurioserweise übernahm Vorgänger Jardim den Job erneut. Dieses muntere Wechselspielchen hat Monaco allerdings eine Mega-Summe gekostet, wie das französische Blatt France Football vorrechnet: Demzufolge hat Henry, Weltmeister von 1998, für die drei Monate 25,5 Millionen Euro kassiert.