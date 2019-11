Thierry Henry wird Trainer von Montreal Impact - Rückkehr in die Major League Soccer perfekt

Der ehemalige französische Superstar Thierry Henry wird Cheftrainer bei Montreal Impact in der nordamerikanischen Major League Soccer . Der 42-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine Verlängerung bis 2022, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Impact-Präsident Kevin Gilmore würdigte den früheren Welt- und Europameister als „Legende des Spiels“. Henry hatte von 2010 bis 2014 für die New York Red Bulls in der MLS gespielt. „Er kennt die Liga und hat die Qualitäten, die wir gesucht haben“, sagte Sportdirektor Oliver Renard.

In Monaco musste Thierry Henry nach nur drei Monaten gehen

Zuletzt stand der einstige Weltklasse-Stürmer des FC Arsenal als Chefcoach an der Seitenlinie des Ligue-1-Teams AS Monaco . Nach enttäuschenden Ergebnissen beendete der Klub die Zusammenarbeit allerdings bereits nach wenigen Wochen.

Während Henry also als Trainer in die MLS zurückkehrt, wird mit Zlatan Ibrahimovic eine andere europäische Fußball-Größe die US-amerikanische Profi-Liga verlassen. Nach zwei Saisons kehrt der schwedische Stürmer Los Angeles Galaxy den Rücken. Der Schwede hatte in 52 Spielen in der MLS 56 Tore erzielt, scheiterte im Oktober mit seinem Verein allerdings im Viertelfinale der Play-offs gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC.