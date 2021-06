Henry, van Nistelrooy und Co.: Die prominenten Namen in den Trainerstäben der EM-Achtelfinalisten

Das Achtelfinale der Europameisterschaft steht vor der Tür. Das Teilnehmerfeld wurde nach der Gruppenphase auf 16 Teams ausgedünnt. Die italienische Nationalmannschaft mit Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile wusste unter Trainer Roberto Manicini bislang durchaus zu überzeugen, stellte mit drei Siegen in der Vorrunde sogar einen neuen teaminternen Rekord von nunmehr 30 aufeinanderfolgenden Partien ohne Pleite auf. Auch Belgien, die Niederlande, Dänemark und Co. liegen im Kampf um den EM-Titel unter der sportlichen Leitung von Roberto Martinez, Frank de Boer und Kasper Hjulmand noch im Rennen. Doch auch im Hintergrund arbeiten einige prominente Namen am Erfolg ihrer Auswahl. Der SPORTBUZZER blickt auf die bekanntesten Akteure in den Trainerstäben der Achtelfinalisten. Anzeige

Kroatien Souverän war es nicht, wie der Vize-Weltmeister von 2018 sein Ticket für das Achtelfinale löste. Ein Zaubertor von Luka Modric musste im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland her, um sich auf Kurs K.o.-Phase zu bringen. Gelernt haben könnte er das von Ex-Star-Angreifer Ivica Olic. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München stand seinerseits 104 Mal für die kroatische Auswahl auf dem Rasen und erzielte dabei 20 Treffer. Noch im März hatte er als Cheftrainer bei ZSKA Moskau übernommen. Die Liaison hielt jedoch nur kurz: Noch vor der EM trennten sich die Wege von Verein und Coach wieder, Olic fuhr mit zur EM und gehört bei Kroatien als Co-Trainer zum Coaching-Staff. Sein Bewerbungsschreiben: Unter anderem 80 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern, in denen er 23 Mal traf und 13 weitere Tore vorbereitete.

Der inzwischen 41-Jährige ist jedoch nicht der einzige bekannte Assistent von Auswahltrainer Zlatko Dalic. Auch der Name von Vedran Corluka lässt auf Assistenz-Liste der Kroaten aufhorchen. Wie Olic unterstützt der erst 35-Jährige den Hauptverantwortlichen Dalic als Co-Trainer. Bis zuletzt hatte er noch selbst bei Lokomotive Moskau in Russland unter Vertrag gestanden und kam in der vergangenen Saison auf 32 Pflichtspieleinsätze. Unter anderem stehen Stationen bei Manchester City, Tottenham Hotspur und auch Bayer Leverkusen in seiner Vita als aktiver Spieler.





Belgien Thierry Henry war der Rolle als Mann in der zweiten Reihe eigentlich schon entwachsen. Doch bei der AS Monaco wurde er als Cheftrainer nach zwölf Spielen beurlaubt, bei MLS-Klub CF Montreal ging er im Februar nach einem Jahr, weil er dort pandemiebedingt seine Kinder nicht sehen konnte. Weil große Angebote ausblieben, ist der französische Welt- und Europameister wie schon von 2016 bis 2018 wieder Assistent von Roberto Martínez. Es sei eine "große Ehre", dass ein solcher Topstar für Belgien arbeite, sagt der frühere Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff der Deutschen Presse-Agentur. Er habe "großen Respekt vor Henry. Er wird einen hohen psychologischen Effekt auf die Spieler haben und dem Trainer den ein oder anderen guten Tipp geben können." Auch, wenn Pfaff selbst den Platz im Trainerstab anders besetzt hätte.

Holland Ähnlich hochachtungsvoll reden viele Niederländer über den ehemaligen Stürmerstar Ruud van Nistelrooy, der außer für den Hamburger SV auch für Manchester United und Real Madrid auf Torejagd ging. "Ruud ist eine Legende", sagt Memphis Depay: "Er hilft uns sehr. Es ist toll, dass er dabei ist." Für Trainer Frank de Boer hat er als Assistenz im Trainerstab deshalb "einen großen Wert" und ist "in alles eingebunden". 511 Spiele und 327 Tore in Premier League, Bundesliga und Co. sprechen für sich. Beweisen muss der Angreifer niemandem mehr etwas.

Dänemark Ein vor allem in der Bundesliga bekanntes Gesicht reiste mit den Dänen in der "zweiten Reihe" mit zum Turnier: Ebbe Sand. Auch er schnupperte bereits Luft als sportlicher Hauptverantwortlicher. Denn der frühere Schalke-Stürmer war sogar mal für ein Spiel Chef. Als nach dem Corona-Fall des Hoffenheimers Robert Skov im vergangenen November 20 Dänen inklusive Chefcoach Kasper Hjulmand und dessen erstem Assistenten Morten Wieghorst in Quarantäne mussten, rückte der "Attacking Coach" zum Cheftrainer auf und gewann trotz der Ausfälle prompt 2:0 gegen Schweden. Im laufenden Turnier füllt er wieder die Rolle als Stürmertrainer aus. Bislang mit ordentlichem Erfolg: Mit fünf Treffern und einem Sieg schossen sich die Skandinavier trotz der Unruhen um den Zusammenbruch von Spielmacher Christian Eriksen ins Achtelfinale. Dort wartet am Samstag Wales (18 Uhr).