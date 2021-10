"Einer der größten Klubs der Welt": PSG-Profi Thilo Kehrer reagiert auf Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern

Nationalspieler Thilo Kehrer denkt nach eigener Aussagen derzeit nicht an einen Abschied vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain . Im Sommer war über einen möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga zum deutschen Rekordmeister FC Bayern spekuliert worden. Die französische Sporttageszeitung L'Equipe hatte Mitte August zuletzt darüber berichtet.

"Ich habe die Berichte mitbekommen, und Bayern München ist sicherlich einer der größten Klubs der Welt und fest im europäischen Spitzenfußball etabliert", sagte der Abwehrspieler, der sich aktuell mit der DFB-Auswahl auf das Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation in Skopje gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr/RTL) vorbereitet, der Welt am Sonntag. Er wolle sich aber "komplett auf meine sportlichen Aufgaben konzentrieren und versuchen, mich in Paris durchzusetzen und meine Qualitäten einzubringen".