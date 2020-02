Ex-Schalker Thilo Kehrer trifft bei Sieg von Paris Saint-Germain in Nantes

Etwas ausführlicher sprach Kehrer nach dem Spiel vor den Kameras des französischen Top-Klubs: "Wir wussten, dass Nantes alles reinwerfen wird. Sie haben sich damit sehr gepusht. Wir mussten stark bleiben und uns konzentrieren. Es tat am Ende gut, dass wir die drei Punkte geholt haben." Der Abwehrspieler erzielte in der 57. Minute das 2:0 für die Gäste, nachdem in der ersten Halbzeit Mauro Icardi (29.) das Team von PSG-Trainer Thomas Tuchel in Führung geschossen hatte. Nantes gelang durch Moses Simon (68.) nur noch der Anschlusstreffer.