Thilo Kehrer wird zum Torjäger: Nationalspieler trifft bei PSG-Sieg erneut

Nationalspieler Thilo Kehrer hat für Paris Saint-Germain erneut getroffen. Der deutsche Rechtsverteidiger erzielte am Samstag beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg des französischen Liga-Spitzenreiters über Stade Brest den Treffer zum Endstand in der 53. Minute. Es war das zweite Tor des 25-Jährigen für PSG binnen einer Woche, nachdem er zuletzt beim 1:1 in Lyon erfolgreich war.

