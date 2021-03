Thomas Bach als IOC-Präsident wiedergewählt - Deutscher für vier weitere Jahre im Amt bestätigt

Sie galt als Formsache, nun ist sie in trockenen Tüchern: die Wiederwahl von IOC-Präsident Thomas Bach. Der Tauberbischofsheimer wurde wie erwartet am ersten Tag der 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch für vier weitere Jahre im höchsten Amt des Weltsports bestätigt. "Ich bin überwältigt. Das berührt mich zutiefst und macht mich zugleich demütig", sagte Bach bei der IOC-Generalversammlung ungewohnt emotional.

