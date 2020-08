Weltmeister Berthold demonstriert gegen Corona-Maßnahmen – harte Kritik an "politischer Führung"

Vor 30 Jahren wurde Thomas Berthold mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister - seither ist der heute 55-Jährige regelmäßig Gast in Talk-Formaten zum Thema Fußball. Nun sorgt der frühere Bundesliga -Profi auf ungewohntem Terrain für Aufsehen. Berthold tauchte am Samstag auf einer Demonstration gegen Corona-Einschränkungen in Stuttgart auf. Auf einer Bühne äußerte er scharfe Kritik am Vorgehen der "politischen Führung" und der Maskenpflicht. Berthold selbst trat ohne Maske auf.

Später erklärte er seine Teilnahme an der Demonstration gegenüber der Bild am Sonntag. "Ich mache mich weder mit Verschwörungstheoretikern noch mit Rechtspopulisten gemein, habe nur meine Meinung über die Maßnahmen der Regierung gesagt", erklärte Berthold. Die Bewegung 'Querdenken 711' habe "mit den Attila Hiltmanns und Xavier Naidoos dieser Welt überhaupt nichts zu tun."

Der Weltmeister sah sich zuvor im Rahmen der Proteste bemüßigt, die Öffentlichkeit zu suchen, weil er in den vergangenen Monaten festgestellt habe, "dass meine Nachbarn Angst haben. Die haben sich vier Monate eingeschlossen und ihre Kinder eingeschlossen. Und das besorgt mich. Und das muss aufhören." In der deutschen Gesellschaft sehe er "keinen Dialog mehr, sondern mehr Spaltung", sagte der frühere Profi des FC Bayern , des VfB Stuttgart und von Eintracht Frankfurt laut Bild.

Auch die Maskenpflicht, die in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen und beim Betreten von geschlossenen Räumen (etwa Arztpraxen oder Restaurants) sowie seit dem 6. August in Baden-Württemberg, wo die Demonstration am Samstag stattfand, auch in Großmärkten, auf Jahr- oder Wochenmärkten in geschlossenen Räumen gilt, sieht Berthold kritisch. "Wir müssen auch dazu kommen, selbstbestimmt zu leben. Jeder von euch kann selbst entscheiden, ob er eine Maske aufzieht oder die Maske zu Hause lässt", sagte er der 62-malige Nationalspieler.