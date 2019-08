Thomas Berthold kritisiert Eintracht Frankfurt: "Nichts anderes im Köcher als Bas Dost?"

Nicht zu vergleichen mit Haller

Für Wolfsburg erzielte Dost in 85 Bundesligaspielen 36 Tore. Noch besser lief es in Portugal, wo er für Sporting in 84 Ligaspielen 76 Mal traf und in der Saison 2016/17 Torschützenkönig wurde. "Was für ihn spricht: Er kennt die Bundesliga, und er hat unbestritten einen Riecher, er weiß, wo das Tor steht. Seine Quote in Portugal ist jedenfalls beeindruckend, auch wenn die Liga körperlich nicht besonders fordernd ist, da es dort nur drei Top-Vereine gibt: Porto, Benfica und Sporting", schreibt Berthold.