Sorgen um Thomas Delaney: BVB-Profi verletzt sich bei Dänemark-Spiel in Irland

Schock bei der dänischen Nationalmannschaft und Borussia Dortmund: Für Thomas Delaney war das entscheidende Spiel der Dänen in der EM-Qualifikationsgruppe D am Montagabend bereits nach rund zehn Minuten beendet. Der BVB-Star wurde gegen den ehemaligen Bayern-Profi Pierre-Emile Hojbjerg (inzwischen in Diensten des FC Southampton) ausgewechselt.