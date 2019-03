Trainer Doll nach Debakel von Hannover 96 bedient: "Das war beschämend"

Das hatte mit Bundesliga-Fußball eigentlich nichts mehr zu tun: Hannover 96 wollte sich am Freitagabend mit einem Testspiel gegen den Zweitliga-Zehnten Arminia Bielefeld dringend benötigtes Selbstvertrauen holen und macht sich stattdessen zur Lachnummer der Bundesliga. Am Ende der 90 Minuten vor knapp 1500 Zuschauern stand ein 5:0 - für die Bielefelder, die Hannover nach allen Regeln der Kunst zerlegten. Für die Gäste war es der nächste Tiefpunkt einer an selbigen nicht eben armen Saison.

96-Trainer Thomas Doll fand auf der vereinseigenen Homepage (!) nach dem Test-Debakel deutliche Worte. "Das war beschämend für eine Bundesliga-Mannschaft", grollte der 52-Jährige, der den Klub Ende Januar von André Breitenreiter übernahm, in seinen bisherigen sieben Spielen aber nur einen Schnitt von 0,43 Zählern vorweisen kann. Die Krise der Niedersachsen scheint unter dem früheren HSV- und BVB-Trainer nur noch schlimmer zu werden.

"Wenn du dich so präsentierst, hast du ein Problem"

Doll wirkt selbst zunehmend rat- und machtlos angesichts der Schwäche seiner Mannschaft. "So ein Auftritt ärgert mich", betonte er und ging mit der Leistung seiner Spieler hart ins Gericht. "Ich bin wirklich enttäuscht. Das war ein Test, bei dem sich der eine oder andere hätte präsentieren können. Aber wir haben ja gesehen, was dabei herausgekommen ist." Nichts Gutes - obwohl fast ausschließlich gestandene Bundesliga-Profis auf dem Platz standen. Doll fasst zusammen: "Wenn du dich so präsentierst, hast du ein Problem."

Ein Problem, dass es vor dem essentiell wichtigen Heimspiel gegen den direkten Rivalen Schalke 04 am nächsten Sonntag für Doll zu lösen gilt. Soll im Kampf um den Klassenerhalt noch irgendetwas gehen, dann muss gegen S04 dringend ein Sieg her. Allein: Daran glauben nach dem desaströsen Abend in Bielefeld nur noch die kühnsten Optimisten.

