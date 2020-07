Ex-Trainer Thomas Doll lobt neuen HSV-Coach: "Thioune ist ein guter Griff"

Es ist mal wieder Zeit für einen Neuanfang beim Hamburger SV. Nach dem erneut verpatzten Aufstieg - wie schon 2019 landete der HSV nur auf Rang vier - musste Trainer Dieter Hecking seinen Hut nehmen . Jetzt soll es Daniel Thioune richten und die Hanseaten endlich zurück in die Bundesliga führen. Ex-Coach Thomas Doll ist jedenfalls zuversichtlich, dass der 46-Jährige in Hamburg Erfolg haben kann und lobte die HSV-Verpflichtung im Gespräch mit der Bild: "Thioune ist ein guter Griff, denke ich."

"Ich kenne Daniel noch nicht. Aber ich finde seine Verpflichtung gut und freue mich, dass der HSV diesen mutigen Weg einschlägt. Ein Coach, der schon mal in Osnabrück etwas aufgebaut hat", fällte Doll insgesamt ein positives Urteil. Auch die bisherige Transferpolitik seines Ex-Klubs mit der ablösefreien Verpflichtung von Klaus Gjasula sei ein Schritt in die richtige Richtung. "So ein Profi hat dem Kader eben in der vergangenen Spielzeit geholfen", betonte der 54-Jährige und erklärte: "Eine Handvoll sogenannte Drecksäcke hätte dem HSV geholfen. Ein paar Typen, die dem Gegner genau aufzeigen: soweit – und nicht weiter."