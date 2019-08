Thomas Doll im Interview über den neuen Trainer-Job bei Apoel Nikosia und seinen frühzeitigen Abschied von Hannover 96

Schneller als gedacht erhält Thomas Doll eine neue Chance. Der nach dem Bundesliga-Abstieg bei Hannover 96 entlassene Trainer heuerte bei Apoel Nikosia an, dem Traditionsklub mit 28 Meistertiteln auf Zypern. Der 53-jährige Ex-Nationalspieler ist direkt gefordert und bestreitet an diesem Dienstag mit seinem neuen Klub das Rückspiel in der Qualifikation zur Champions League in Aserbaidschan beim FC Karabach (Hinspiel 1:2).