Thomas Doll kritisiert 96-Chef Martin Kind: "Ich denke, das passt nicht zusammen" 

Grund genug für Martin Kind, um auch gegen Doll zu ledern. "Ich persönlich habe gefühlt den Eindruck, dass weder André Breitenreiter noch Thomas Doll das Leistungspotenzial der Mannschaft ausschöpfen konnten", sagte er im März der "Bild"-Zeitung.

Doll schießt zurück

Jetzt hat der 96-Coach, dessen Zukunft in Hannover fraglich ist, zurückgeschossen. In einem Interview mit der "Sport Bild" am Mittwoch kritisierte er die Äußerungen von Martin Kind. "Auf der einen Seite wurden Spieler genannt, bei denen es angeblich nicht reicht. Wenig später sind es die Trainer, die das Potenzial nicht abrufen. Ich denke, das passt nicht zusammen", so Doll. Und weiter: "Herr Kind ist der Chef und darf Kritik üben. Trotzdem müssen wir in der Bundesliga wieder dahin kommen, dass wir Fußballlehrer nicht der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen werden."