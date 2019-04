Thomas Doll lobt Bundesliga-Debütant Sebastian Soto: Die Zukunft von Hannover 96?

Das Spiel in Wolfsburg war kein schöner Nachmittag für die 96-Profis. Zumindest ein Spieler hatte dennoch ei­nen kleinen Grund zur Freude: Sebastian Soto. Der Stürmer aus der U19 gab sein Profi-Debüt, er wurde in der 79. Minute für Marvin Bakalorz eingewechselt. „Es war genau der richtige Zeitpunkt, so einen Jungen dann auch mal von der Leine zu lassen. Er war sehr glücklich“, sagte Trainer Thomas Doll.

Nach der Partie telefonierte Soto schnell mit seiner Familie, die an­schließend zu ihm in den Spielertrakt eilte und für den ersten Profieinsatz herzte. Der Elf-Minuten-Auftritt des Stürmers hatte Doll gefallen. „Er hat Talent, der bringt Frechheit mit, der ist geradeaus und ein guter Junge“, sagte der Trainer, „der darf wiederkommen.“