Weltmeister steigt freiwillig ab: Thomas Häßler übernimmt Berliner Siebtligisten

Weltmeister Thomas Häßler peilt mit dem BFC Preussen den Wiederaufstieg in die sechstklassige Berlin-Liga an. „Thomas Häßler hat am Freitag für zwei Jahre unterschrieben“, sagte Karlheinz Ulbrich der dpa. Der Vereinspräsident hatte am Donnerstag Gespräche mit dem Weltmeister bestätigt. Der BFC Preussen war am letzten Spieltag der Berlin-Liga bei der 1:2-Niederlage gegen den TSV Rudow durch das zweite Gegentor in der dritten Minute der Nachspielzeit in die Landesliga abgestiegen.