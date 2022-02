"Da können sich die Stürmer warm anziehen": Helmer bewertet Süle-Transfer von Bayern zum BVB

Mit Niklas Süle verstärkt sich Borussia Dortmund zur kommenden Saison in der Innenverteidigung. Der deutsche Nationalspieler kommt von Bundesliga-Rivale FC Bayern München zu den Westfalen und kostet nach Ablauf seines Vertrags beim deutschen Rekordmeister keine Ablöse. Obwohl die Münchener dem BVB auch in der aktuellen Spielzeit sportlich wieder einige Schritte voraus sind, sieht Thomas Helmer, der einst selbst von Dortmund an die Isar wechselte, für Süle durch den Wechsel keinen Abstieg. "Es ist eine Riesenchance", sagte der Europameister von 1996 bei Bild Live. Beim BVB erwarte den 26-Jährigen "eine Herausforderung". Anzeige

Für die Dortmunder sei der Defensivspieler indes ein qualitativer Zugewinn und eine sinnvolle Ergänzung zum 33 Jahre alten Mats Hummels. "Er ist relativ schnell auf Strecke. Es ist für die Dortmund ganz ganz wichtig, dass sie einen haben", sagte Helmer. In Kombination mit Hummels sehe er den BVB in Zukunft in der Abwehrzentrale gut aufgestellt. "Das sind zwei gestandene Kerle. Da können sich die Stürmer warm anziehen."

Die Bayern müssen sich durch den Süle-Abgang dagegen nach Ersatz umsehen. Für seinen Ex-Klub hat Helmer dabei einen Tipp parat: "Ich würde mich mal in Freiburg ein bisschen umgucken. (Nico, Anm. d Red.) Schlotterbeck macht das toll. Der könnte sich weiterentwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass er es packt bei Bayern", so Helmer, der die Wahrscheinlichkeit eines Transfers auf 70 Prozent schätzte. Auch der mit den Münchenern in Verbindung gebrachte Andreas Christensen vom FC Chelsea "würde ins Beuteschema" des FCB passen. "Ich würde sogar 80 Prozent sagen", sagte Helmer zur Wechselwahrscheinlichkeit des "Blues"-Verteidigers.