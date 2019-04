Nach VfB-Debakel in Augsburg: Stuttgart-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sagt TV-Auftritt ab

Thomas Hitzlsperger richtet seine volle Konzentration in der prekären Lage des VfB Stuttgart auf seine Aufgaben als Sportvorstand und wird auf einen geplanten Auftritt am Sonntag in der TV-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" bei Sky verzichten. Neben Journalisten wird aus der Bundesliga nun einzig Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen an der Talkrunde teilnehmen. Ex-Nationalspieler Hitzlsperger stehen nach dem 0:6-Debakel am Samstag beim FC Augsburg schwierige Entscheidungen an. Die Frage, ob die Schwaben an Trainer Markus Weinzierl festhalten werden, blieb nach der Schlappe beim FCA offen.