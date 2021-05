Nach Machtkampf: VfB-Präsident Vogt will mit Vorstandschef Hitzlsperger verlängern

Präsident Claus Vogt will den Vertrag von Vorstandschef Thomas Hitzlsperger beim VfB Stuttgart so bald wie möglich verlängern. „Wir sprechen mit niemand anderem. Das Problem ist, dass wir in einer AG erst ein Jahr vor Ende des laufenden Vertrags verlängern können. Das ist im Herbst“, sagte der Aufsichtsratschef des Bundesligisten im Interview der Internetportale Spox und Goal am Dienstag.

