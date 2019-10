Bericht: Ex-DFB-Spieler Thomas Hitzlsperger wird Vorstandschef beim VfB

Thomas Hitzlsperger: Seine Karriere in Bildern

Thomas Hitzlsperger wird am 5. April 1982 in München geboren. In seiner Karriere, die er 2013 beendete, spielte er 172 Partien für den VfB Stuttgart sowie 103 für Aston Villa - seine beiden mit Abstand längsten Stationen als Fußballprofi. ©