Thomas Kunert verlässt den Aufsichtsrat von Dynamo Dresden

Dresden. Länger als die meisten seiner Mitstreiter arbeitete er im Aufsichtsrat von Dynamo Dresden mit, doch nach elf Jahren im Kontrollgremium der Sportgemeinschaft gibt Thomas Kunert seine Tätigkeit dort nun auf. Der 45-Jährige, der im Hauptberuf in der Automobilbranche beschäftigt ist, kehrt dem Aufsichtsrat zum 31. Mai 2021 den Rücken. Das teilte Kunert, der aktuell noch als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende fungiert, dem Verein am Donnerstagmittag mit. Zu den Gründen wurde nach außen zunächst nichts Näheres bekannt.

Kunert widmete sich in der Vergangenheit vor allem strategischen Fragen, er war auch an der Suche und Auswahl der Geschäftsführer maßgeblich beteiligt. Er begleitete den Verein in schwierigen Zeiten, half mit, den hochverschuldeten Traditionsclub trotz des Abstieges 2014 zu entschulden und in die Gewinnzone zu führen, ehe die Corona-Pandemie der SGD sportlich und finanziell in die Quere kam. Vereinsintern war Kunert nicht immer unumstritten, doch er wurde mehrfach im Amt bestätigt, zuletzt auf der Mitgliederversammlung im November 2019.