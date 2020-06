Erster Neuzugang fix: Thomas Meunier unterschreibt beim BVB - Belgier kommt ablösefrei

Der erste Neuzugang des BVB ist fix: Thomas Meunier wechselt zu Borussia Dortmund . Der Belgier hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben und kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt. Der 28-Jährige soll auf der rechten Abwehrseite in Konkurrenz zu BVB-Dauerbrenner Lukasz Piszczek treten, der seine Karriere nach der kommenden Saison und insgesamt elf Jahren im Klub beenden wird.

Auch Talent Bellingham soll kommen

Auch der Transfer von Jude Bellingham zur Borussia soll nach übereinstimmenden Medienberichten kurz bevorstehen - auch wenn es Konkurrenz von anderen Vereinen gibt. Das erst 16-jährige Mittelfeld-Talent von Birmingham City schaffte in dieser Saison den Durchbruch in der zweiten englischen Liga. Auch beim umworbenen Youngster soll sich trotz zahlreicher Angebote von englischen Spitzenklubs am Ende der BVB durchgesetzt haben.