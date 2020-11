Vor dem Duell mit Ex-Klub Brügge: Darum kommt "The Machine" Thomas Meunier beim BVB langsam ins Rollen

Thomas Meunier hatte selbst einmal am besten beschrieben, wie er funktioniert. "Ich bin wie ein altes Auto, das man auf dem Parkplatz zurücklässt. Es wird schmutzig, Sand kriecht in den Motor, und deshalb muss man ständig zur Reparatur in die Werkstatt. Das Beste für mich ist, mich Kilometer machen zu lassen. Mein Körper ist es gewohnt, alles zu geben", sagte der Außenverteidiger von Borussia Dortmund einst, als er noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand. Dort lief sein Vertrag im Sommer aus und der BVB verpflichtete ihn. Nach einigen Anpassungsschwierigkeiten hat er nun so langsam in die Spur gefunden. Rechtzeitig zum Spiel gegen den ersten Erstliga-Klub seiner Karriere: Am Mittwoch tritt er mit dem BVB beim Club Brügge in der Champions League an. Anzeige

Dabei hatte Meunier, der bisher in jedem Pflichtspiel auf dem Platz stand, schon den Stempel eines Fehleinkaufs auf der Brust. Vor allem im ersten Champions-League-Auftritt der Borussia bei Lazio Rom (1:3) vor zwei Wochen wackelte der Belgier bedenklich, ließ sich regelmäßig wie ein Schuljunge ausspielen. Seine Flanken verhungerten am laufenden Band und sein Abschluss war katastrophal. Meunier wirkte oft hüftsteif und langsam - wie in einigen anderen Partien auch. Zuletzt im Derby gegen den FC Schalke 04 und gegen Arminia Bielefeld wirkte er stabiler – was wohl auch mit einer System-Umstellung von Trainer Lucien Favre zu tun hatte. In den ersten Wochen agierte der BVB noch mit einer Dreierkette, inzwischen spielen die Schwarz-Gelben mit einer Viererkette – wovon Meunier scheinbar profitiert.

Der 29-Jährige selbst hatte dabei vor der Saison bereits daraufhin gewiesen, dass er in dieser Rolle besser auftrumpfen könne. "Es würde dem Team sicher nicht guttun, wenn ich Teil der Dreierkette bin", sagte er damals. "Weil ich immer nach vorn spielen will. Da hätten wir dann defensiv ein großes Loch." Und in der Tat trat dies häufiger ein – Meunier schaltete sich häufiger nach vorn ein, blieb dann aber glücklos. Defensiv war er dabei keinesfalls sattelfest. Das eint ihn zwar mit seinem Vorgänger Achraf Hakimi, der inzwischen für Inter Mailand aufläuft, der Marokkaner war allerdings wenigstens offensiv besser unterwegs.

Etwas überraschend ist das schon, schließlich war Meunier in seiner Jugend und bei seinen ersten Schritten im Männer-Bereich noch Außenstürmer und traf, wie er wollte. Erst beim heutigen Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund wurde er zum Rechtsverteidiger umgeschult. Michel Preud'homme hatte dafür gesorgt, dass der Angreifer auch das Verteidigen lernt. Dies ist auch beim BVB gefordert, schließlich kassierte die Favre-Mannschaft oft zu viele Gegentore. In dieser Saison ist die Defensive bisher das Prunkstück – zuletzt auch wegen Meunier. "Thomas ist ein super wichtiger Typ für unsere Mannschaft", lobte zuletzt BVB-Innenverteidiger Mats Hummels, der gegen Brügge übrigens fehlen wird. Auch Michael Zorc relativierte zuletzt im Kicker die Kritik an Meunier: "Thomas tut unserem Spiel gut - sowohl als Typ als auch mit seiner Stabilität und Robustheit."

Dies waren die Hauptargumente für eine Verpflichtung des belgischen Nationalspielers im Sommer. Obwohl er ablösefrei aus Paris gekommen ist, soll er mit Handgeld und Gehalt bis zum Ende seines Vierjahresvertrags bis zu 50 Millionen Euro verdienen können. Sein ehemaliger Mitspieler beim FC Brügge, Timmy Simons, sagte einmal über Meunier: "Er hat ein enormes Laufvermögen, um seine Seite rauf und runter zu rennen. Er ist ein starker Athlet, hat ein gutes Auge, lässt niemanden an sich vorbei. Und er ist kaum verletzt. Thomas ist eine Sicherheitsgarantie und damit für jede Mannschaft Gold wert." Der Rechtsverteidiger sei "eine Maschine", so sein Spitzname, "weil er direkt durch dich durchläuft."