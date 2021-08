Nach Thomas Meunier: Auch BVB-Profi Julian Brandt mit positivem Corona-Test – Training abgesagt

Doppelter Corona-Ärger bei Borussia Dortmund: Wie der Bundesliga-Dritte der Vorsaison am Dienstagnachmittag vermeldete, ist nach Verteidiger Thomas Meunier auch Mittelfeldspieler Julian Brandt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 25-Jährige habe sich unmittelbar in Isolation begeben. Zudem sagten die Westfalen die für Dienstag angesetzte öffentliche Trainingseinheit kurzfristig ab. "Wir stehen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Ein Training in der angedachten Form ist vor dem Hintergrund des tagesaktuellen Geschehens leider nicht mehr möglich. Wir haben die eigenen Vorsichtsmaßnahmen noch einmal verschärft", erklärte der Klub zum weiteren Vorgehen. Anzeige

Bereits am Mittag hatte der BVB mitgeteilt, dass es beim französischen Nationalspieler Meunier ein positives Testergebnis gegeben habe. Der 29 Jahre alte EM-Teilnehmer war nach seinem Sonderurlaub in der Vorwoche in die Vorbereitung gestartet und zunächst zwei Mal negativ getestet worden. Erst nach dem dritten Anlauf lag schließlich ein positives Ergebnis vor. "Nach den freien Tagen fiel der Test vor dem Einstieg in die Trainingswoche nun positiv aus", hieß es in der BVB-Mitteilung.