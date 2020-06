Thomas Meunier hat "Qualität auf höchstem Niveau": Das sagen der BVB-Neuzugang und Michael Zorc zum Deal

Der erste BVB-Neuzugang der neuen Saison ist fix: Der Wechsel des belgischen Rechtsverteidigers Thomas Meunier von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der 28-Jährige kommt nach dieser Saison ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

BVB-Sportchef Michael Zorc lobte seine neueste Errungenschaft in den höchsten Tönen. Meunier sei "ein Spieler, der seine Qualität auf höchstem Niveau unter anderem in der Champions League und in der Nationalmannschaft über einen langen Zeitraum hinweg nachgewiesen hat und uns mit seiner Erfahrung richtig guttun wird", sagte der 57-Jährige, der den Belgier mit einem Vertrag bis 2024 ausstattete.

Meunier soll in Dortmund in Konkurrenz zu Lukasz Piszczek treten und diesen perspektivisch ersetzen. Der Pole spielt seit 2010 und hat seinen Vertrag kürzlich bis 2021 verlängert, wird danach seine Karriere in Dortmund aber beenden. Anschließend wäre der Weg für Meunier in die Startelf der Borussia frei.

Meunier: BVB spielt "aufregend, authentisch und natürlich"

Der Belgier freut sich bereits auf die neue Herausforderung. "Borussia Dortmund spielt genau den Fußball, den ich spielen möchte: aufregend, authentisch und natürlich", sagte der 28-Jährige, der 2016 von Club Brügge nach Paris gewechselt war und dort insgesamt vier Jahre spielte. "Der BVB ist bekannt für seine enthusiastischen Fans, und die Atmosphäre während des Spiels mit Paris im Signal Iduna Park hat meine Entscheidung ehrlich gesagt beeinflusst."