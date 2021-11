"Kann kein Torfestival versprechen": DFB-Star Thomas Müller vor Liechtenstein-Duell auf der Jubel-Bremse

Sportlich hat das Spiel keinen Wert: Wenn das DFB-Team am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation antritt, geht es eher darum, den Zuschauern und Ex-Bundestrainer Joachim Löw bei dessen Verabschiedung einen schönen Abend zu bereiten. Das Ticket für Katar hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick schon in der Tasche. Dennoch dürften es gegen den 190. der FIFA-Weltrangliste ein paar mehr Tore sein als beim dünnen 2:0-Sieg im Hinspiel.

Anzeige