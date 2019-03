Thomas Müller rechnet nach DFB-Aus mit Grindel und Löw ab: "Macht mich einfach sauer"

Es müllert: Mit diesem Hashtag (#esmuellert) versehen hat sich Thomas Müller am Mittwochabend zu seinem DFB-Aus geäußert. "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen, um die Ereignisse auch sacken zu lassen. Ich war von der plötzlichen Entscheidung des Bundestrainers perplex gestern", so der Bayern-Profi via Twitter.