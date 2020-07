Bayern-Star Thomas Müller mit Frotzelei gegen Bastian Schweinsteiger: "Günter Netzer junior"

Es war einer dieser typischen Thomas-Müller-Momente. Nachdem der Ex-Nationalspieler den Sieg im DFB-Pokalsieg gegen Bayer Leverkusen durchaus nachdenklich aufgearbeitet hatte und sein tiefes Bedauern über das Fehlen der Fans auf den Tribünen zum Ausdruck gebracht hatte, wanderten die Augen des Bayern -Stars nach oben. Dort verfolgte sein ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger das Interview und konnte sich offenbar ein Grinsen nicht verkneifen - weniger wegen Müllers Worten, als aufgrund der eher ungewohnten Situation. Müller wollte den Moment dennoch nicht unkommentiert verstreichen lassen und richtete eine Frotzelei in Richtung des heutigen ARD-Experten.

"Der Günter Netzer junior soll sich mal nicht so lustig machen da", pflaumte Müller gewohnt spitzbübisch und brachte damit zum Ausdruck, dass sich Schweinsteiger noch ganz am Anfang seiner TV-Karriere befindet. Hintergrund: Der ehemalige Nationalspieler Günter Netzer, Weltmeister 1974 und Europameister 1972, hatte jahrelang Schweinsteigers Position inne und war für seine Expertisen an der Seite von Gerhard Delling 2000 gar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.