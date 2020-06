Oliver Bierhoff bekräftigt: Beim DFB-Team bleibt die Tür für Bayern-Star Thomas Müller trotz Topform zu

Der FC Bayern dominiert die Bundesliga - mit einem Thomas Müller in Topform. Gerade seit der Amtsübernahme von Trainer Hansi Flick ist der 30-Jährige regelrecht aufgeblüht. Nach 29 Ligaspielen weist er sieben eigene Treffer und 18 Vorlagen auf, damit führt er letztere Statistik vor Jadon Sancho (16) ligaweit an. Es gäbe also gute Gründe, dass man einen solchen Spieler auch im deutschen Nationaltrikot sehen will - doch daraus wird wohl nichts mehr. DFB-Direktor Oliver Bierhoff bekräftigte im Kicker noch einmal, dass die Tür in der Nationalmannschaft für den Münchner zu bleibt. "Jogi hat seine Entscheidung sehr deutlich gemacht, dass er den Spielern, die zuletzt dabei waren und bei uns überzeugt haben, die Stange hält", sagte der 52-Jährige.

Bierhoff freue sich darüber, dass Müller wieder zurück zu alter Stärke gefunden habe, er fordert aber Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers: "Ich finde, dass man das anerkennen muss: Er hat sich für einen harten Schnitt entschieden, zu dem er steht, und er hat den jungen Spielern sein Vertrauen ausgesprochen."