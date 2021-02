Nach Corona-Infektion: Thomas Müller in München gelandet - So geht es für den Bayern-Star weiter

Thomas Müller ist zurück in Deutschland. Nach dem Finale der Klub-WM in Katar flog der Offensiv-Allrounder des FC Bayern München mit einem separaten Krankentransport aus Doha nach München. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einem Interview mit der Bild. "Das Gesundheitsamt hat Thomas nach der Landung in München getestet und nach Hause begleitet, wo er die Quarantäne fortsetzt." Müller wird die Liga-Spiele gegen Arminia Bielefeld am Montag und fünf Tage später gegen Eintracht Frankfurt verpassen. Dem Ex-Nationalspieler droht sogar der Ausfall für das Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in der Champions League gegen Lazio Rom (23. Februar). Anzeige

Salihamizdic machte nach dem gewonnenen Finale gegen Tigres (1:0) Überstunden, um die Rückkehr Müllers in die Heimat zu organisieren. "Das war doch völlig klar, dass ich in Doha bei Thomas bleibe beziehungsweise in seiner Nähe, bis wir alle nötigen Papiere besorgt haben", sagte der FCB-Boss. Bei der Organisation habe er nach eigener Aussage zudem "viel gelernt".

Dass Katar anders als England, Südafrika oder Brasilien nicht zu den Gebieten mit Corona-Mutationen zählt, erleichterte das weitere Vorgehen zumindest etwas. Müller war bereits am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden - und das gleich mehrfach. Der erste Test brachte beim Weltmeister von 2014 völlig überraschend ein positives Ergebnis, alle anderen Profis im Kader waren negativ. Daher wurde bei Müller erneut getestet - negativ. Also musste ein dritter PCR-Test Klarheit bringen – und der war wieder positiv. Also sperrte der Weltverband FIFA Müller für das Finale und ordnete für den Spieltag eine weitere, komplette Testreihe beim Rest des Teams an. Die Ergebnisse fielen allesamt negativ aus.

Salihamidzic: Müller geht es "den Umständen entsprechend gut"

Müller selbst sei laut Salihamidzic "symptomfrei". Es gehe dem 31-Jährigen "den Umständen entsprechend gut", so der FCB-Sportvorstand. "Er wurde ja unmittelbar nach dem Positiv-Test isoliert. Wir standen bis zu seiner Abreise in ständigem Telefon-Kontakt mit ihm."