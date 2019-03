Thomas Müller: Das sagt er über sein Video nach der DFB-Ausbootung

Müller über sein Video nach dem DFB-Aus: "Ich habe klargemacht, wie es sich für die Jungs und mich angefühlt hat"

"Es waren heiße eineinhalb Wochen mit dem wichtigen Spiel gegen Liverpool ", sagte Müller vielsagend und fügte an: "Auch ansonsten war einiges los, aber nichts, was mich aus der Bahn wirft oder aus der Fassung bringt." Die Nachricht über das DFB-Aus sei laut dem Bayern-Star im ersten Moment "eine negative Überraschung" gewesen. Allerdings habe er diese mittlerweile verarbeitet: "Aber nicht nur im Profi-Sport, im Leben allgemein gilt: Der Blick muss nach vorne gehen."

Mehr zum DFB-Aus von Hummels, Müller und Co.

Auch über sein vieldiskutiertes Video äußerte sich Müller im Gespräch mit dem Magazin. Er habe auch für Hummels und Boateng gesprochen: "Ich habe klargemacht, wie es sich für die Jungs und mich angefühlt hat. Im Fußball-Geschäft gibt es Emotionen und Gefühle, aber es muss weitergehen", so Müller kämpferisch. Die Länderspielpause nutzt er nun für das Training beim FCB. Schließlich will er mit dem Klub nun das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal-Sieg holen, wie er sagt: "Natürlich ist das jetzt das große Ziel und auch die Motivation nach dem, was zuletzt passiert ist."