Thomas Müller mit Klartext über DFB-Comeback: "EM interessiert mich überhaupt nicht"

Nach 100 Länderspielen scheint die Karriere von Thomas Müller in der deutschen Nationalmannschaft endgültig beendet zu sein. Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig hat der Star des FC Bayern Interesse an einem DFB-Comeback abgestritten: "Die Europameisterschaft interessiert mich derzeit überhaupt nicht", sagte Müller deutlich bei Sky.

Zuvor hatte Bundestrainer Joachim Löw Müller wenig Hoffnung auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gemacht. "Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn alle fit sind", sagte der 60-Jährige in der Halbzeitpause des Topspiels. Durch die starken Leistungen Müllers seit dem Trainerwechsel bei den Bayern hatte es zuletzt Spekulationen um ein Comeback des 30-Jährigen in der DFB-Auswahl gegeben.