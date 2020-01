Rummenigge will DFB-Comeback von Bayern-Star Müller bei EM: "Thomas kommt in den zweiten Frühling"

Rummenigge: "Wenn einer top spielt..."

"Ich möchte Jogi Löw grundsätzlich keine Ratschläge geben. Er ist erfahren genug, er hat mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Aber wenn einer top spielt, und ich hoffe, dass Thomas weiter auf diesem Niveau spielt, dann wird da möglicherweise ein Umdenken stattfinden ", sagte er gegenüber Sport1. Rummenigge sieht die zuletzt starken Leistungen des Offensivmanns, der beim Gala-Sieg gegen Schalke stark aufspielte , als Beleg dafür, dass der 30-Jährige noch lange nicht zum alten Eisen zu zählen ist. " Insbesondere Thomas kommt jetzt so ein bisschen in den zweiten Frühling ", lobt Rummenigge.

DFB-Comeback bei Olympia? Müller: "Noch keine Gespräche mit Kuntz geführt"

Neben der EM steht im Sommer jedoch noch das olympische Turnier in Tokio auf dem DFB-Programmplan. U21-Trainer Stefan Kuntz darf drei Spieler mitnehmen, die vor dem Jahr 1997 geboren sind. Müller hielt sich zuletzt hinsichtlich einer möglichen Olympia-Nominierung bedeckt. "Ich habe noch keine Gespräche mit Stefan Kuntz geführt", sagte der Offensivmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Die Diskussion über sein Mitwirken in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei den Sommerspielen in Tokio sei "eine schöne Spielerei für die Medien" gewesen, meinte Müller.