Michael Ballack über DFB-Comeback von Thomas Müller: "Er kann sagen: Das brauche ich nicht mehr"

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack sieht Thomas Müller im Hinblick auf ein mögliches Comeback im DFB-Team in einer komfortablen Situation. "Er ist der Lage zu sagen: Das brauche ich nicht mehr" , erklärte der 43-Jährige bei Sky. Müller war gemeinsam mit Mats Hummels und Jerome Boateng im März 2019 von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalelf ausgebootet worden. Das Trio war fünf Jahre vorher an der Seite Löws Weltmeister geworden.

Am Rande des Bundesliga-Topspiels zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig (0:0) hatte Löw eine Rückkehr Müllers vor der EM 2020 praktisch ausgeschlossen. Müller erklärte daraufhin, dass die Europameisterschaft derzeit ohnehin kein Thema für ihn sei, er sich stattdessen mit ganzer Kraft auf den FCB konzentriere. Ballack glaubt ohnehin nicht, dass Müller einen Beweis für seine Klasse schuldig ist. Quasi im Namen von Müller sagte der Ex-'Capitano' dazu: "Ihr wisst genau, was ihr an mir hattet und der Trainer hat die Entscheidung getroffen und jetzt will ich auch nicht mehr."