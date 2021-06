Thomas Müller formuliert nach Lettland-Gala Kampfansage: "Haben uns bis Mitte Juli freigehalten"

Die deutlich gewonnene EM-Generalprobe gegen Lettland (7:1) sorgte bei DFB-Rückkehrer Thomas Müller für gute Laune - vor allem wegen des teils starken offensiven Kombinationsspiels. "Das Ergebnis war nicht das Wichtigste heute. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten und es dann auch umsetzen konnten, das war wichtig", sagte der 31-Jährige kurz nach Abpfiff bei RTL. Der Star des FC Bayern München hatte mit dem 3:0, seinem ersten Länderspiel-Treffer seit März 2018, entscheidenden Anteil am letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich in acht Tagen.

Müller ließ sich sogar zu einer Kampfansage in Richtung der starken EM-Konkurrenten um die Gruppengegner Frankreich, Portugal und Ungarn hinreißen. "Das Ziel ist, dass wir schwungvollen, attraktiven, leidenschaftlichen Fußball spielen", erklärte der Weltmeister von 2014. Mit Blick auf die Chancen auf den EM-Titel ergänzte er: "Ich sage es mal so: Wir haben uns bis Mitte Juli den Kalender freigehalten..." Bei einem großen Turnier sei schließlich "alles möglich" sagte Müller, der in sein sechstes großes Turnier mit dem DFB-Team geht.