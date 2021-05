Thomas Müller über seine Rückkehr, seine Zukunft und die Situation des deutschen Fußballs

In den ersten Tagen des Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft wurde über keinen Spieler mehr gesprochen als über Weltmeister Thomas Müller. Von der ersten Sekunde an versprühte er mit seiner positiven Art gute Laune und gab auf dem Platz Vollgas. Bevor Mats Hummels die DFB-Pressekonferenz am Sonntag stürmte und Thomas Müller "entführte", sprach der Bayern-Star über… Anzeige

… seine Rückkehr: "Meine DFB-Aufenthalts-Quarantäne dauerte ja etwas länger als 14 Tage. Aber ich kenne die Spieler, das Miteinander bisher ist super. Ich weiß, was mich in den letzten eineinhalb Jahren stark gemacht hat und bin zuversichtlich, dass ich das auch hier einbringen kann. Ich habe Erfahrung mit im Gepäck und will da vorangehen. Es ist eine besondere Konstellation für mich, dass ich nochmal dazustoßen kann. Ich will der Katalysator sein, der den Turbo bei allen rauskitzeln kann. Jogi Löw kennt mich und weiß, was er für ein Paket zurückgeholt hat. Ich werde nichts künstlich heraufbeschwören."

"Ein bisschen was kann der deutsche Fußball anscheinend doch" ... Kai Havertz und das Champions-League-Finale: "Es war ein klasse Spiel, hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Kai hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, das gibt ihm Vertrauen in weiteren Spielen auf diesem Niveau. Sehr schön, dass vier Spieler von uns dabei waren und zum dritten Mal in Folge ein deutscher Trainer den Pott geholt hat. Wir tun uns immer etwas schwer, uns selbst zu mögen, aber ein bisschen was kann dann der deutsche Fußball anscheinend doch."

… seine Abwesenheit: "Ich habe von Jupp Heynckes viele schlaue Sätze gehört, aber am meisten hat er meinen Nerv damit getroffen, dass er immer seine größte Motivation aus sportlichen Niederlagen gezogen hat. Es lief auch bei mir nicht wie geschmiert, daher habe ich verstanden, was Jogi Löw meinte, auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte. Es ging um die Art und Weise, aber das ist inzwischen Schnee von gestern. Danach hat sich einiges geändert, ich habe die Verantwortung und die Rückendeckung von Hansi Flick bekommen und die braucht man einfach."

"Aktuell fühle ich mich voll im Saft" … seine Zukunft: "Aktuell fühle ich mich voll im Saft. Aber wir stehen vor sechs extrem spannenden und herausfordernden Wochen. Der Blick darüber hinaus ist aktuell Nullkommanull in meinen Gedanken."