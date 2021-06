Thomas Müller droht Ausfall gegen Ungarn – DFB will "von Tag zu Tag" entscheiden

Die deutsche Nationalmannschaft muss am Mittwoch wohl auf Rückkehrer Thomas Müller verzichten. Wie die Bild berichtet, wird der Bayern-Star im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) wegen einer Knieverletzung aussetzen - er sei auch für ein mögliches Achtelfinale fraglich. Den Ausfall des 31-Jährigen, der beim jüngsten 4:2 gegen Portugal zu den besten deutschen Spielern gehört hatte, wollte der DFB am frühen Nachmittag im Trainingscamp in Herzogenaurach auf einer Pressekonferenz nicht bestätigen.

Anzeige