Thomas Müller will gegen England seinen EM-Fluch beenden: "Bleibe weiter auf der Jagd"

Auch nach dem holprigen 2:2 gegen Ungarn hatte Thomas Müller seinen Humor nicht verloren. "Da haben wir uns souverän weitergeschaukelt", witzelte der deutsche Nationalspieler in einem Video, das bei Instagram zu sehen war und ergänzte: "Zweiter steht für zwei und weiter." Nach zwei freien Tagen begann für die Nationalmannschaft am Samstag die Vorbereitung auf den Klassiker gegen England am kommenden Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) bei der Europameisterschaft. Nach der Vormittagseinheit sprach der DFB-Rückkehrer im Trainingscamp in Herzogenaurach über…

Anzeige

… das Spiel gegen England im Wembley: "Ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen im Wembley gemacht, mit dem Champions-League-Sieg 2013 und gegen England auch mit dem Achtelfinale bei der WM 2010. Das hilft zwar nix für Dienstag, aber vielleicht hilft es dem ein oder anderen. Wir freuen uns auf England, auf das Spiel. Beide haben schon gute und nicht so gute Spiele in der Gruppenphase gemacht, es gab einige Kritik in den jeweiligen Ländern. Das Gute aber ist: am Dienstag gibt’s ein K.o.-Spiel zweier guter Teams. Beide wollen in die nächste Runde einziehen, beide haben gute Einzelspieler. Das macht es so spannend."