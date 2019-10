Thomas Müller nur auf der Bank - Bayern-Trainer Niko Kovac erklärt: "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft" 

Zum vierten Mal in Folge sitzt Thomas Müller in der Bundesliga nur auf der Bank (wettbewerbsübergreifend Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich vor dem 8. Spieltag beim FC Augsburg ( Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen! ) erneut gegen den ehemaligen Nationalspieler entschieden, der zuletzt dreimal hintereinander eingewechselt worden war. Beim 1:2 gegen Hoffenheim vor der Länderspielpause gelang ihm immerhin noch ein Assist.

Müllers Eintrag in die Scorer-Liste reichte Kovac offensichtlich jedoch nicht als Argument aus, um Müller gegen den FCA in die FCB-Startelf zu befördern. Kurz vor dem Anpfiff stand der 48-Jährige gegenüber Sky Rede und Antwort und erklärte seine Entscheidung. "Wir haben sehr viel Qualität im Kader, das sind alles Topspieler - genauso wie Thomas oder Ivan (Perisic; Anm. d. Red.) eben auch. Wir müssen Woche für Woche die Entscheidung treffen", so Kovac.