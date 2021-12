Thomas Müller hadert trotz vorzeitiger Herbstmeisterschaft des FC Bayern: "Lassen noch viel liegen"

In der Bundesliga wurde vorzeitig die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht, die Champions-League -Gruppenphase glich mit sechs Siegen aus sechs Spielen einem Durchmarsch. Bei der Bilanz wirkt mit ein paar Wochen Abstand sogar das krachende Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) nur wie ein kleiner Ausrutscher. Sportlich ist der FC Bayern voll auf Kurs. Zu dem Fazit kommt auch Thomas Müller: "Wir stehen gut da, keine Frage", sagte er in einem Talk mit FC Bayern.tv live.

Dennoch gibt es für den Routinier, der mit 19 Torbeteiligungen in 16 Bundesliga-Spielen auch persönlich eine starke Saison spielt, noch Luft nach oben. Er habe "das Gefühl, dass wir´s als Mannschaft und auch ich persönlich, dass wir´s eigentlich noch ein bisschen besser können . Dass wir auch noch viel liegen lassen. Sowohl offensiv wie auch defensiv. Ich glaube es geht noch mehr, bei all den Superlativen, die man sich trotzdem zur Seite legen kann."

Müller versucht nach eigener Aussage manchmal, "nicht so streng" zu sein, "aber andererseits: der Anspruch muss noch mal ein höherer sein, für uns als Truppe.“ Die Mannschaft dürfe nicht damit zufrieden sein, "ordentlich zu performen", so der Nationalspieler, der vor allem auch für die Königsklasse ein klares Ziel formuliert: "Wenn du in der Champions League so eine Gruppenphase spielst, wie wir´s jetzt gemacht haben, dann willst du auch ins Finale kommen."