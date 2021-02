Corona-Erkrankung von Thomas Müller: Bayern-Trainer Hansi Flick gibt Update nach WM-Sieg

Die Klub-WM gewonnen, Thomas Müller für die kommenden Wochen verloren: Die kurz vor dem Finale in Katar öffentlich gemachte Corona-Infektion des Bayern-Superstars war trotz des nunmehr sechsten Titel-Triumphs des FCB innerhalb eines Jahres ein bestimmendes Thema. Müller droht sogar der Ausfall für das Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in der Champions League gegen Lazio Rom (23. Februar). Trainer Hansi Flick hat nach dem WM-Titelgewinn gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL ein Update über den aktuellen Zustand des deutschen Ex-Nationalspielers gegeben. Anzeige

So berichtete Flick von keinen gesundheitlichen Problemen bei Müller nach dem positiven Corona-Test des 31-Jährigen. "Er ist etwas müde, aber ich glaube, das ist ganz normal. Es geht einem einiges durch den Kopf, aber ansonsten, glaube ich, ging es ihm ganz gut", sagte der Münchner Coach.

Details zur Rückreise des Offensiv-Allrounders ließ Flick am Donnerstagabend in Katar allerdings offen. Im Gespräch war eine Reise des infizierten Spielers mit einem Privatjet von Doha nach München. Nach der Rückkehr nach Bayern muss sich Müller sofort in Quarantäne begeben. Dass Katar anders als England, Südafrika oder Brasilien nicht zu den Gebieten mit Corona-Mutationen zählt, erleichtert das weitere Vorgehen zumindest etwas. "Jetzt müssen wir schauen, wie wir es schaffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Das planen Experten", ergänzte Flick zu Müller. Wie die Rückreise im Detail stattfinde, wisse er nicht.

Test-Wirrwarr um Thomas Müller

Müller war bereits am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden - und das gleich mehrfach. Der erste Test brachte beim Weltmeister von 2014 völlig überraschend ein positives Ergebnis, alle anderen Profis im Kader waren negativ. Daher wurde bei Müller erneut getestet - negativ. Also musste ein dritter PCR-Test Klarheit bringen – und der war wieder positiv. Also sperrte der Weltverband FIFA Müller für das Finale und ordnete für den Spieltag eine weitere, komplette Testreihe beim Rest des Teams an. Die Ergebnisse fielen allesamt negativ aus.