"Kind der Bundesliga": Müller freut sich über Khedira-Rückkehr – Bei Hertha "viel Druck auf dem Kessel"

Thomas Müller will die aktuelle Schwäche des kommenden Gegners Hertha BSC am Freitagabend voll ausnutzen. "Die Herthaner stehen tabellarisch sicherlich nicht dort, wo sie gerne hinwollen. Da ist bei Berlin in der jetzigen Situation viel Druck auf dem Kessel", sagte der aktuell überragende Weltmeister in einem Interview auf der Vereinshomepage des FC Bayern München. Während die Münchner trotz einer nicht immer überzeugenden Saison mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze stehen, sind die Berliner vor dem Heimspiel gegen München (20 Uhr/DAZN) derzeit nur Tabellen-15. Anzeige

Die bedrohliche Lage und die Neustrukturierung der ambitionierten Hertha wollen die Bayern "natürlich ausnutzen", so Müller, der hofft, "dass vielleicht die eine oder andere Unsicherheit aufkommt, wenn es nicht für sie läuft, wir vielleicht das 1:0 erzielen sollten". Der derzeit überragende 31-Jähriger erwartet dennoch "sehr kampfstark eingestellte Berliner".

Im Mittelfeld der Hertha könnte es für den Offensivmann zu einem direkten Duell mit Sami Khedira kommen, an dessen Seite Müller vor sechseinhalb Jahren in Rio de Janeiro Weltmeister wurde. Der am Montag verpflichtete Khedira dürfte sein Hertha-Debüt feiern. "Ich freue mich, dass Sami wieder zurück ist. Er ist ein Kind der Bundesliga, ist hier groß geworden, hat hier schon in ganz jungen Jahren mit Stuttgart die Meisterschaft gewonnen und sich seine Sporen verdient", sagte Müller, der sich mit Blick auf das Bundesliga-Comeback Khediras insgesamt "gespannt" zeigte. Bayern-Trainer Hansi Flick, der als Co-Trainer des DFB-Teams ebenfalls Weltmeister wurde, nannte den früheren Stuttgarter einen "absoluten Leader-Typen".