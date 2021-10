Thomas Müller über ungeimpften Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich: "Das ist ein schmaler Grat"

Kimmich hatte zu seinen Beweggründen gesagt, dass er noch "warten will, was Langzeitstudien angeht. Trotzdem bin ich mir meiner Verantwortung bewusst. Ich halte mich natürlich an die Hygienemaßnahmen." Zudem werde er alle zwei bis drei Tage getestet. Er wollte auch nicht kategorisch ausschließen, dass er sich noch impfen lassen werde.

Für Missmut könnte Kimmichs Entscheidung jedoch bei zahlreichen Fans führen, die in vielen Bundesliga-Stadien nur unter Einhaltung der 2G-Regel (geimpft oder genesen) die Spiele verfolgen dürfen. Mannschaftskapitän Manuel Neuer hatte in dem Zusammenhang gesagt: "Ich habe mich impfen lassen und ich denke, dass es für uns auch alle unabdingbar ist, dass wir heute so viele Zuschauer in Arena hatten."