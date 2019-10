Rummenigge: Verhältnis zwischen Thomas Müller und dem FC Bayern ist intakt - Kritik an Kovac

Verlässt Thomas Müller den FC Bayern München? Trotz der jüngsten Gerüchte um einen möglichen Abschied des Weltmeisters glaubt FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge nicht an einen Transfer. Der 64-Jährige nahm sich in der "Welt am Sonntag" allerdings Trainer Niko Kovac zur Brust, der Müller gewissermaßen als Notnagel bezeichnet hatte.