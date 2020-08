Bayern-Star Thomas Müller über möglichen Wechsel von Lionel Messi: "Kann auch interessant sein"

Nach der Abschiedsankündigung von Lionel Messi beim FC Barcelona hat Triple-Sieger Thomas Müller vom FC Bayern München auf gewagte Spekulationen mit einer launigen Antwort reagiert. "Ich habe in den letzten Monaten ein-, zweimal mit unserem Finanzvorstand gesprochen und da können wir, glaube ich, nix machen", sagte der 30 Jahre alte Offensivspieler lachend am Donnerstag in München auf die Frage, ob Messi nicht ein Kandidat für den FC Bayern sei. Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge dies in einem Interview ebenfalls ausgeschlossen.